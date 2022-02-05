Üye Girişi
Son dakika... Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı

05.02.2022 21:04
Son dakika... Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Buca ilçesinde, sokaktan evdeki eşine bağırdığı için mahalleliyle ettiği kavga sırasında bıçaklanarak öldürülen Hasan Erdoğan (25) cinayetinde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, sokaktan evdeki eşine bağırdığı için mahalleliyle ettiği kavga sırasında bıçaklanarak öldürülen Hasan Erdoğan (25) cinayetinde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen perşembe saat 23.45 sıralarında Ufuk Mahallesi 913/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Erdoğan, sokaktan evdeki eşine bağırıp hakaretlerde bulunmaya başladı. Bu sırada mahallede bulunan kişiler, Erdoğan'a bağırmaması yönünde uyarıda bulundu. Taraflar arasında başlayan gerginlik, kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Yaşanan arbedede, iddiaya göre A.D. (23), Erdoğan'ı göğsünden bıçakladı. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdoğan'ı ambulansa alarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Hasan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kavga sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden A.D.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hasan Erdoğan'ın bıçaklanarak öldürülmesine yönelik gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Son dakika... Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500

Ufuk Mahallesi, Hasan Erdoğan, İzmir, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
20:47 Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
19:54 Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 21:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement