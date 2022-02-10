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Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı - Son Dakika

Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

10.02.2022 23:41
Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin denetimine takılan sürücü, motosikletini yakarak olay yerinden kaçtı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin denetimine takılan sürücü, motosikletini yakarak olay yerinden kaçtı. Sürücü polis ekiplerince yakalanırken yangın, itfaiye ve SAKTİM ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, Serkan F.'nin kullandığı 54 KZ 237 plakalı motosikleti durdurdu. Plaka ve GBT sorgulamasına sinirlenen sürücü motoru yakarak olay yerinden kaçtı. Alevlere teslim olan motosiklete ilk müdahaleyi SAKTİM ekipleri yaparken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Ali Yıldırım/ İHA)

Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı
Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı
Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

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Sakarya, İtfaiye, Akyazı, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı - Son Dakika


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