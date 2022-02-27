Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan şahıs kamerada
BATMAN - Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masada bulunan telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olay saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masada bulunan telefonunu çaldı. Şüpheli, telefonu çaldıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan şahıs kamerada - Son Dakika