Üye Girişi
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi - Son Dakika

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

06.02.2022 16:55
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada yanarak can verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada yanarak can verdi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, saat 14.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Belek mahallesinde lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi. Talihsiz genç, villada çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede içerisinde ekiplerin gelmesi ile müdahale edilen yangında, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yangın esnasında evde Burak Ü.'den başka kimsenin olmadığı bildirilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 17:08:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement