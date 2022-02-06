Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada yanarak can verdi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, saat 14.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Belek mahallesinde lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi. Talihsiz genç, villada çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede içerisinde ekiplerin gelmesi ile müdahale edilen yangında, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yangın esnasında evde Burak Ü.'den başka kimsenin olmadığı bildirilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA