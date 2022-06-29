Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

29.06.2022 22:47
Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'den getirdikleri uyuşturucuları Manisa'nın Turgutlu ilçesinde satmak isteyen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'den getirdikleri uyuşturucuları Manisa'nın Turgutlu ilçesinde satmak isteyen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu nakledileceği bilgisinin alınması üzerine Turgutlu girişinde 28 Haziran saat 23.45 sıralarında R.D. (28) ve F.K. (34) isimli şahıslar ekiplerce yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 86.86 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet 7.65 tabanca ve tabancaya ait 1 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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