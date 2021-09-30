Üye Girişi
Son dakika... Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

30.09.2021 10:18
Son dakika... Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberler... Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıstan, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 6 şahsın ise işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan 2 ayrı çalışma sonucu, 326 adet yeşil reçeteli hap, 612 gram sentetik kannabinoid, 39 gram esrar, 89 gram metamfetamin, 105 gram Afyon sakızı ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konular ile ilgili gözaltına alınan 9 şahıstan, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 6 şahsın ise işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Son dakika... Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucu, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi 10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz 10:08 Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı 10:05 Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan 09:53 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi 09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı 08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı 07:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı

Son Dakika Haberleri
10:34 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
10:24 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı
10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
10:08 Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez
09:57 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi
09:52 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan
09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı
Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı         
10:35
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı         
10:25
Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı         
10:21
Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı         
10:07
Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez         
09:58
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü         
07:53
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 10:39:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement