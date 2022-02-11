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Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

11.02.2022 16:52
Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi almış ve şahıslara yönelik operasyon düzenlemişti. H.D.(kadın) ve H.D. isimli şahsın içinde bulunduğu araç durdurularak aranmış ve içerisinde 37.70 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.D., isimli kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.D., isimli erkek şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyon esnasında uyuşturucu etkisinde araç kullanan H.D., isimli erkek şahsa ise 16 bin 768 TL para cezası uygulanmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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