Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

29.06.2022 19:03
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 83 adet hap (sentetik ecza), 89,31 gram toz esrar maddesi, 1 adet cam aparat (bong), 1 adet aparat (lüle), uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 250 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca mermisi (7,65mm), 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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