Son Dakika: Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçede plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobil içerisinde yaptıkları aramada 100 gram katkılı kubar olduğu değerlendirilen madde ve beyaz kağıda sarılı vaziyette sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.İ.E, Z.A.T. ve M.A. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.