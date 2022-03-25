Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu madde ile ilişiği tespit edilen 16 şahıs hakkında işlem yapıldı, 4 kişi tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullandığı, sattığı ve bulundurduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 205,67 gram eroin 10,18 gram esrar, 49,53 gram metamfetamin, 105,58 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen madde, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ölçmek için kullanıldığı değerlendirilen ölçek şeklinde kağıt parçası, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2690 TL para, üzerinde kenevir yaprağı resmi bulunan 1 adet tablo ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerin 4'ü adli işlemlerin ardından tutukladı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR