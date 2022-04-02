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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine şüpheli E.D, İ.D. ve B.D'nin evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 18 gram eroin ve 31 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

İlçe merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise çok sayıda suç kayıtları bulunan Ö.Y, S.İ. ve G.G. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.