Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

02.04.2022 00:24

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine şüpheli E.D, İ.D. ve B.D'nin evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 18 gram eroin ve 31 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

İlçe merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise çok sayıda suç kayıtları bulunan Ö.Y, S.İ. ve G.G. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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