Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silahlarla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silahlarla yakalandı

23.06.2022 10:40
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silahlarla yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastaonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Kastaonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla yakalanan1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silahlarla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silahlarla yakalandı - Son Dakika
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