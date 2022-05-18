Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı

18.05.2022 11:39

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Güneş' adı verilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Güneş' adı verilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı, 'Güneş' adı verilen operasyonda, 15 adrese baskın yapıldı. Ekipler bazı evlere, bahçe kapılarını açan olmayınca duvarlardan atlayarak girdi. Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi. Polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.


Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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