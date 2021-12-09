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Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı

09.12.2021 11:59
Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Güz Güneşi-33' isimli şafak operasyonunda 8 şüpheli, uyuştucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Güz Güneşi-33' isimli şafak operasyonunda 8 şüpheli, uyuştucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Güz Güneşi-33 isimli şafak operasyonu düzenledi. 150 personelin katılımı ile Yenice Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 kilo 475 gram bonzai, 900 gram esrar, 200 gram metamfetamin, 25 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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