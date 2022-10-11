İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 68.31 gram metamfetamin ele geçirilirken, A.Ç. isimli bir şüpheli de yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatılan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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