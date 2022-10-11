Son Dakika | Uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

11.10.2022 09:55
Son Dakika | Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 68.31 gram metamfetamin ele geçirilirken, A.Ç. isimli bir şüpheli de yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatılan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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