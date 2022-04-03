Son dakika! Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika
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Son dakika! Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahsı polis yakaladı

03.04.2022 10:35
Son dakika! Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla hakkında 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Khalil S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası yakalanan şüpheli ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika


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