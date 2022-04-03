Son dakika! Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla hakkında 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Khalil S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası yakalanan şüpheli ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR