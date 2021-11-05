Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.K.'yi takibe aldı. A.K.'nin ikametinde yapılan aramada, 0,22 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,15 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan folyo ele geçirildi. Olayla bir A.K. gözaltına alındı. - SAMSUN