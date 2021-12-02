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Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

02.12.2021 12:42
Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Son dakika haber: Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A., isimli şahsın Kapcami Mahallesinde ikametine önceki gün operasyon düzenlemişti.

Şahsın evinde yapılan aramalarda 525.38 gram kubar esrar, 124. 71 gram sentetik cannabinoid maddesi ile kenevir tohumu ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahsa yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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