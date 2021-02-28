Uyuşturucudan öldüğü ileri sürülen kişinin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak - Son Dakika
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Uyuşturucudan öldüğü ileri sürülen kişinin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak

28.02.2021 17:39

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Himmet Şahin (31), kız arkadaşı D.D. tarafından evinde ölü bulundu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde,  Himmet Şahin (31), kız arkadaşı D.D.  tarafından  evinde ölü bulundu. Uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak yaşamını yitirdiği iddia edilen Şahin'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1012 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Himmet Şahin, birlikte yaşadığı kız arkadaşı D.D. tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan çeşitli materyaller bulundu. Uyuşturucu madde kullanımına bağlı yaşamını yitirdiği iddia edilen Şahin'in kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.

NARKOTİK KÖPEĞİYLE EVİ ARADILAR

Polis ekipleri, Şahin'in cenazesinin otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmasının ardından evinde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Jiby'le arama yaptığı ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Uyuşturucudan öldüğü ileri sürülen kişinin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucudan öldüğü ileri sürülen kişinin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak - Son Dakika
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