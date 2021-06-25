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Son Dakika | Uyuşturucuyla mücadelede bu yıl 91 bin 508 operasyon ve uygulama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika | Uyuşturucuyla mücadelede bu yıl 91 bin 508 operasyon ve uygulama yapıldı

25.06.2021 11:09
Son Dakika | Uyuşturucuyla mücadelede bu yıl 91 bin 508 operasyon ve uygulama yapıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde narkotik ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar 91 bin 508 operasyon ve uygulama yapıldı.

Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde narkotik ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar 91 bin 508 operasyon ve uygulama yapıldı.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, başkanlığa bağlı ekiplerin yılbaşından bugüne kadar düzenlediği 91 bin 508 operasyon ve uygulamada 126 bin 834 şüpheli yakalandı. İfadeleri alınarak adalet karşısına çıkartılan şüphelilerden 11 bin 443'ü tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Operasyonlarda 11 ton 164 kilogram esrar, 5 ton 986 kilogram eroin, 115 kilogram kokain, 1 ton 42 kilogram bonzai, 204 kilogram skunk, 935 kilogram metamfetamin, 118 kilogram Afyon sakızı, 2 kilogram bazmorfin, 1 kilogram amfetamin, 1 milyon 904 bin 460 adet captagon, 2 milyon 21 bin 214 adet ecstasy, 2 milyon 723 bin 320 adet sentetik ecza, 300 bin 393 kök haşhaş, 100 bin 649 kök kenevir, 381 kilogram kimyasal madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan 18 bin 341 litre asetik anhidrid ele geçirildi.

Doğrudan madde bağlantılı ölüm vakaları yüzde 8,2 azaldı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, kolluk soruşturma kayıtları, olay yeri incelemesi ve otopsi bulgularıyla hazırlanan "doğrudan madde bağlantılı ölüm" verilerine göre 2020 Haziran sonuna kadar otopsisi sonuçlanan 2019 yılı uyuşturucu bağlantılı ölüm sayısı 342 olurken, bu yıl haziran ayında otopsisi sonuçlanan 2020 yılı uyuşturucuyla bağlantılı ölüm sayısı yüzde 8,2'lik düşüşle 314 olarak kayıtlara geçti.

Narkotimler sokak satıcılarına nefes aldırmadı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalara ilave olarak, suçun oluşmasının önlenmesi ve uyuşturucunun sokak düzeyli ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla 2014'te 11 ilde başlatılan NARKOTİM projesi, 2018 itibarıyla 81 ilin tümünde uygulanmaya başladı.

Narkotimlerin 1 Ocak 2015- 21 Haziran 2021 arasında sokak satıcılarına yönelik düzenlediği 220 bin 951 operasyonda 386 bin 831 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Narkotik ekiplerine en büyük desteği veren halk duyarsız kalmadı

Uyuşturucuyla mücadelenin etkinleştirilmesi, teknolojik imkanlar aracılığıyla vatandaşların duyarlılığının artırılması ve vatandaşların elektronik ortamda seri şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak amacıyla 25 Eylül 2018'de UYUMA projesi hayata geçirildi.

Suç bildirimlerinin tek tuşla yapılabildiği uygulamayla, bildirim yapan kişinin konum bilgisinin 112 Acil Çağrı Birimleri koordinesinde en yakın kolluk birimine aktarılması sağlanıyor.

Uygulama, hayata geçirildiği tarihten bugüne kadar geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, 437 bin 837 kez cep telefonu ya da tabletlere indirildi.

Bu yılın 2 Şubat-23 Haziran döneminde ise uygulamanın indirilme sayısı 242 bin 237 oldu.

Projenin başlatıldığı tarihten itibaren uygulama üzerinden narkotik ekiplerine 31 bin 600 ihbar geldi.

Diğer projeler

Alan Denetimi, Narkorehber, Narkotır, Narkonokta, Narkoyarışma, En İyi Narkotik Polisi: Anne, Narko191 gibi projeler ile faaliyetlerini yürüten ekipler, uyuşturucu madde suçlarının nedenleri ile risk etmenlerinin belirlenmesini amaçlayan NARKOLOG Projesi'ni de titizlikle sürdürüyor.

Proje kapsamında 81 ilin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapılan kişilere, adli süreçlerin tamamlanması aşamasından sonra tamamen gönüllülük esasına göre, uzman personelce uygulanan ve 77 sorudan oluşan bir anket formu uygulanıyor.

Tablet bilgisayarlar üzerinden doldurulan formların, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan analizleri, uyuşturucu ile mücadelenin yol haritasını belirlemeye katkı sunuyor.

Projeler arasında yer alan "Narkonokta" kapsamında özellikle büyükşehirlerde halkın yoğun olduğu AVM, meydanlar, sosyal etkinliklerin yapıldığı alanlarda stant açılarak bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken, dünyada ilk olma özelliği taşıyan Narkotik Eğitim Tırı ile vatandaşlara bilgisayar destekli 54 farklı konuda hazırlanmış madde kullanımı ve zararlarını anlatan animasyonlarla eğitim programları uygulanıyor.

Uyuşturucu, Narkotik, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Uyuşturucuyla mücadelede bu yıl 91 bin 508 operasyon ve uygulama yapıldı - Son Dakika


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