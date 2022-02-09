Üye Girişi
Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

09.02.2022 10:17
Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen Y.K. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 5 farklı suç kaydı bulunan Y.K. isimli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
09:53 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
09:29 Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı
09:28 Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:23:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement