DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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EŞİNİN KALBİNDEN BIÇAKLADIĞI SERAP'IN BABASI KONUŞTU: KIZIMI KANLAR İÇERİSİNDE KUCAKLADIMAdana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Ali Öner (24) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Serap Öner'in (26) babası Mahmut Kayadan, olay anını anlattı.

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EŞİNİN KALBİNDEN BIÇAKLADIĞI SERAP'IN BABASI KONUŞTU: KIZIMI KANLAR İÇERİSİNDE KUCAKLADIM

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Ali Öner (24) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Serap Öner'in (26) babası Mahmut Kayadan, olay anını anlattı. Olayın saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan baba Kayadan, "Gece kızımla beraber oturduk. Sonra ben içeri girdim, dışarıdan bağırtıları duydum. Dışarı koştuğumda merdivende kızım kanlar içinde kucağıma düştü. Kızımı aldım kucakladım. Her tarafı kanlar içerisindeydi. Kanını durdurmaya çalıştım çocuklar arabayı getirdi acile yetiştirdik. Bir aydır benim yanımdaydı ayrılmak istiyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı istemiyordu. Kızım 'Ben ayrılacağım baba, dayanamıyorum artık' diyordu. Ben içeri girince oğlumu tek görüp, benim de içerde olmamı fırsat kollayarak olayı işledi" dedi.

'HEDEFİNDE ABLAM VARDI'Serap Öner'in kardeşi Süleyman Kayadan ise, kız kardeşiyle evin önünde otururken gelen saldırganın 'Hadi gel gidelim' diyerek ablasını götürmeye çalıştığını belirtirken, "Kapının önünde oturuyorduk bir anda çıktı geldi. Bıçakla tehdit ediyordu. Bağırdı, çağırdı 'Hadi gel gidelim' diye tartışıyordu. Ablam da gitmek istemiyordu. Cebinden bıçak çıkardı. Kolundan tutup çekip götürmek isterken, ben aralarına girdim. Sonra beni de itekleyip, direkt ablamı kalbinden 2-3 defa bıçakladı. Hedefinde ablam vardı. Bıçaklandığında ablamı tuttum, kan kaybetmesin diye bıçaklandığı yere basınç yaptım sonra hastaneye götürdük. Daha önce de ablamı bıçakla tehdit etti. Haneye tecavüzde bulundu. Evimize silah sıktı. Emniyete ailecek şikayette bulunmuştuk, uzaklaştırması vardı" diye konuştu.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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