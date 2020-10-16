Üzerinden sahte içki çıkan kişinin ifadesiyle litrelerce sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sokakta polis tarafından durdurulan bir kişinin üzerinden sahte içki çıktı. Olayla ilgili durdurulan kişinin ifadesini alan polis, içkinin imal edilip satıldığı eve baskın düzenledi. Baskında çok miktarda sahte içki, etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 5329 sokak üzerinde devriye gezerken bir kişiden şüphelendi. Ö.U. olduğu öğrenilen kişiyi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında iki pet şişeye doldurulmuş sahte içki buldu. Bunun üzerine Ö.U., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ö.U. emniyetteki ifadesinde, sahte içkiyi 5239 sokaktaki bir evden 30 liraya aldığını itiraf etti. Harekete geçen polis, söz konusu adrese saat 21.30 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan baskında A.T. ve F.A.'yı gözaltına alırken, evde yapılan aramada çok sayıda pet şişeye ve iki bidona doldurulmuş toplam 115 litre sahte içki, bidonlara doldurulmuş 85 litre etil alkol, alkol yapımında kullanıldığı belirlenen elektronik alet, 3 likit tankı, laboratuvar tipi cam tüp, fiber fıçı, sıvı gıda renklendiricisi ve çok sayıda boş pet şişe bulundu. Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, F.A., A.T. ve Ö.U. emniyete götürüldü.