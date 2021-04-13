Son dakika: Üzerine kum yüklü kamyon devrilen otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Metin K'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Metin K'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kum yüklü kamyon, Çatalca'da Metin K'nin kullandığı 34 BDD 677 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

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