Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerinde kaza yapan araç ve cenaze
Polis ekipleri
Sağlık ekipleri
Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti
KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinde görevli eşini ziyarete giderken kaza yapan kadın, yaşamını yitirdi.
Merve Polat (25) idaresindeki 10 HF 684 plakalı otomobil, Mortaş Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polat'ın, Beyşehir yolundaki Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda uzman çavuş olan eşini ziyarete gittiği öğrenildi.
Kazayı haber alan İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kaynak: AA
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