Son dakika... Uzmanından çocuklardaki iştahsızlığa karşı öneriler - Son Dakika

Son dakika... Uzmanından çocuklardaki iştahsızlığa karşı öneriler

Son dakika güncel haberine göre Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, çocukların günde 5 veya 6 öğün beslenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü midelerinin kapasitesi sınırlıdır.

Son dakika... Uzmanından çocuklardaki iştahsızlığa karşı öneriler, System.String[]

Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, çocukların günde 5 veya 6 öğün beslenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü midelerinin kapasitesi sınırlıdır. Öğünlerden önce paketli gıda tüketimi engellenmeli, öncelikle öğününü tüketmesi sağlanmalıdır. Öncelik her zaman besin değeri yüksek besinlerde olmalıdır. Çocuğa, yemek yeme saatleri ile televizyon ve oyun saatlerini ayırt etme davranışı kazandırılmalıdır." dedi.

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların iştahsızlık sonucu gerekli besin ögelerini alamadığını, bu yaşlarda yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda, fiziksel gelişimin yanı sıra zeka gelişimi ve öğrenme yeteneklerinin de olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

Çocukların, yetişkinlerle aynı besinlere gereksinim duyduğunu ifade eden Kılınç, "Çocuklarda besine gereksinim duyulan miktarlar daha azdır. Çocukların iştahsız olduğu ve yeterli beslenip beslenmediği, sadece büyüme ve gelişmesi izlenerek saptanabilir. Anne ve babalar, çocuğa besin çeşitliliği fazla, besleyici değeri yüksek, az miktarla ihtiyacını karşılayabilecek yemekler hazırlamalıdır. Çocuğun ara sıra iştahsızlık yaşaması veya iştah dalgalanmalarının olması olağan karşılanmalıdır." diye konuştu.

Çocukların yemek yeme alışkanlıklarını dizayn eden anne ve babalara büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Çocukların öğün saatleri düzenli olmalıdır ve öğün atlanmamalıdır. Kahvaltı alışkanlığı kazandırılmalıdır. Günde 3 öğün yemek yenildiğinde ve her öğünde her gruptan besin önerilen miktarlarda tüketildiğinde, yeterli ve dengeli beslenme sağlanır. Çocuklar, günde 5 veya 6 öğün beslenmelidir. Çünkü midelerinin kapasitesi sınırlıdır. Öğünlerden önce paketli gıda tüketimi engellenmeli, öncelikle öğününü tüketmesi sağlanmalıdır. Öncelik her zaman besin değeri yüksek besinlerde olmalıdır. Çocuğa, yemek yeme saatleri ile televizyon ve oyun saatlerini ayırt etme davranışı kazandırılmalıdır.

Çocuk, aile ile aynı yemekleri yiyebilir ancak hazırlanan yemekler aşırı tuzlu, acılı, baharatlı ve aşırı yağlı olmamalıdır. İştahsız çocuğa besinler ve yemekler farklı sunumlarla verilebilir. İştahsız çocukların anne ile birlikte yemek hazırlamaya katılması sağlanabilir."

"Beslenme alışkanlıkları büyük çoğunlukla ömür boyu sürdürülmektedir"

Havva Kılınç, yemek seçen çocuğa, istemediği besinin farklı yemek içinde sunulabileceğini belirterek, anne ve babaların yemek yedirmek için ısrar, ödüllendirme ve ceza verme gibi tutumlarının çocukların yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Kılınç, şöyle devam etti:

"Çocuk, aile sofrasına oturtularak kendi kendine yemek yeme alışkanlığını kazanmalıdır. Çocuğun kendi kendine kaşık kullanması desteklenmelidir. Yeni lezzet ve yapıdaki besinler, beslenmeye eklenmelidir. Çocuğun mutfakta anne ve babaya yardım etmesi istenmelidir. Çocuk, sebze-meyve yıkama, sofra kurma gibi faaliyetlerde bulundurulmalıdır. Çocuğun kendi tabağına kendi servisini yapma olanağı sağlanmalıdır. Böylelikle tabağa tüketebileceği miktar kadar yemek konulmuş olur.

Çocuğun beslenmesi, ek zaman ve dikkat gerektirir. Sabırlı davranmalı, çocuk yüreklendirilmeli, yerken denetlenmelidir. Çocuğun günlük gereksiniminin karşılanması kadar, olumlu ve düzenli beslenme alışkanlıklarının da kazandırılması gerekmektedir. Çünkü bu yaş grubunda kazanılan beslenme alışkanlıkları büyük çoğunlukla ömür boyu sürmektedir."

"Persentil çizelgesine uygun seyrediyorsa çok kaygıya gerek yok"

Avcılar Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Sarı da doğumla birlikte anne sütüyle tanışan bebeğin, ilk 6 ay gereksinimini anne sütü ile sağladığını belirterek, "Hayatının en hızlı büyüme dönemini ilk bir yılda yaşayan bebeğin, öncelikle D vitamini ve 4. aydan sonra da demir desteğine ihtiyacı vardır. Günlük D vitamini ihtiyacı 400 İÜ olan bebeklere doğumdan itibaren bir yaşına kadar verilmelidir." dedi.

Sürekli değişen ve gelişen çocukta bir yaşından sonra yürüme, diş çıkarma, konuşma gibi yeteneklerin belirgin olarak geliştiğini ifade eden Sarı, bu dönemin bebeğin aile yaşamında daha aktif olduğu bir dönem olduğunu söyledi.

Bu dönemde kilo alımının ilk bir yıldan yavaş olacağını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Anneler, bu zamanlarda daha kaygılı ve endişeli olurlar. Çocuğun gelişimi persentil çizelgesine uygun seyrediyorsa çok kaygıya gerek yoktur. Annelerin en çok bu dönemde hekimlerinden vitamin kullanımı talepleri olur. Çocuğun beslenmesi, günlük gereksinimi ve bunun ne kadarını karşılayabildiği değerlendirilerek hekim tarafından karar verilir.

Vitamin ve mineral eksikliği özellikle belirli bir besin elemanının eksikliği şeklinde olduğunda (çinko, demir eksikliği, B12 ve D vitamini eksikliği) sorumlu vitamin ve mineral tek başına verilir ve gerekli diğer ilaveler yapılır. Bunun dışında kötü beslenme, büyüme geriliği düşünülüyorsa multivitamin şeklinde vermek gerekir."

"Vitamin desteği doktor kontrolünde sağlanmalıdır"

Adnan Sarı, çocukları hastalıklardan korumak, büyüme ve gelişimlerini hızlandırmak ya da okul başarılarına katkıda bulunmak için vitamin desteğinin gerekli olabileceğini ancak vitaminin dozunun iyi ayarlanması gerektiğini söyledi.

Çocuklara gerektiğinden fazla verilen vitamin takviyelerinin bazı sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Genel vücut sağlığı için gerekli olan vitamin ve minerallerin doğal besinlerden karşılanması önem kazanmaktadır. Çocuklar için çeşitli besin ögelerinden yeterli miktarlarda oluşturulan beslenme programları, hem okul başarısına hem de sağlıklı büyüme ve gelişime katkıda bulunmaktadır. Gerektiğinde vitamin desteği ise doktor kontrolünde sağlanmalıdır."

Diyetisyen, Avcılar, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Uzmanından çocuklardaki iştahsızlığa karşı öneriler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Yandex Navigasyon "yolu" şaşırdı! Kullanıcıları paralı yollara yönlendiriyor İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor "Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu         
11:05
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor         
10:03
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu         
07:30
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi         
23:40
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu         
23:40
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu         
23:25
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi         
23:18
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü         
22:47
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı         
21:40
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı         
20:48
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler         
20:04
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi         
20:02
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım         
19:35
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı         
18:00
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor         
11:13
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 18:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Uzmanından çocuklardaki iştahsızlığa karşı öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei