Uzmanından idrar kaçıran çocukların ailelerine uyarılar - ZONGULDAK - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Etem Pişkin, çocuklarda altını ıslatmanın sık görülen bir durum olduğunu ancak altta başka hastalıkların bulunabileceğini belirtti.

Pişkin, AA muhabirine, yaklaşık 100 çocuğun 15'inde çocuklarda altını ıslatma durumunun görüldüğünü söyledi.

Çocuklarda 5 yaşına kadar altına ıslatmanın normal olduğunu ancak bunun yanında herhangi bir bulgu varsa dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Pişkin, "Çocuk idrarını yaparken bir yanma oluyorsa kesik kesik idrarını yapıyorsa günde 8'den fazla veya 3'ten az idrara çıkıyorsa bunlar altta yatan başka bir hastalığın olabileceğini gösterir." dedi.

Pişkin, çocukların altını ıslatmasının anneleri yoran, çocukların psikolojisini bozan bir durum olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şeker hastalığı gibi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Bu özellikle daha önce altını ıslatmayan, herhangi bir şikayeti olmayan, idrar kontrolünü sağlamış çocuklar daha sonra altını ıslatmaya başladılarsa bu çocukları mutlaka tetkik etmek lazım. İki çocuğu ayırt etmek gerekir. Doğumdan itibaren hep altını ıslatan çocuk ile sonradan altını ıslatmaya başlayan çocuk birbirinden farklı. Bu nedenle altını ıslatmayan çocuk sonradan altını ıslatmaya başladıysa 'Bunun altında yatan herhangi bir hastalık veya psikolojik bir etmen var mı? diye bunu araştırmak gerekiyor."

Çok su içen, çok sık idrara çıkmaya başlayan ve gece altını ıslatan çocuklarda mutlaka şeker hastalığını değerlendirmek ve bu hastaların kan şekerine bakmak gerektiğini vurgulayan Pişkin, altını ıslatmanın erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla görüldüğünü, oranın yaklaşık neredeyse 1'e 2 şeklinde olduğunu bildirdi.

Pişkin, ailesel faktörlerin önemine değinerek, "Eğer bir çocuğun babasında veya annesinde altını ıslatma varsa küçüklüğünde bu çocukta olma ihtimali yüzde 50. Eğer hem anne hem de babada varsa yüzde 75 oranında gece altını ıslatma görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuğa bağırarak değil, doktorlar eşliğinde çözüm aramak gerekiyor"

Prof. Dr. Etem Pişkin, yaş ilerledikçe altını ıslatma oranlarının azaldığına işaret ederek, bunun ana nedenlerinden bir tanesinin idrar torbasının içerisindeki kasların kendini toplamaya, olgunlaşmaya ve çocuğun kendi kontrol etmeye başladığını dile getirdi.

Çocuklarda işeme günlüğü oluşturulduğunu, onların kaç günde bir altını ıslattıklarını takip ettiklerini anlatan Pişkin, bu durumun devam etmesi halinde alarm veya ilaç tedavisi uyguladıklarını ve alarm tedavisinin daha kalıcı çözümler sağladığının altını çizdi.

Pişkin, altını ıslatmanın sık görülen ancak altta yatan hastalıklar olabileceğini, özellikle 5 yaşından sonra ve eşlik eden başka bir bulgu varsa mutlaka ailelerin bir çocuk doktoruna başvurması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aileler özellikle çocukların kendi istemleriyle bunu yapmadıklarını bilmeliler. Ailelerin kızma, bağırma, şiddet uygulama gibi durumlardan mutlaka kaçınmaları lazım. Bu tip durumlarda yapılmaması gereken en önemli şey; çocuğu azarlamak, bağırmak, onu rencide etmek, 'Kaç yaşına geldin, böyle şey yapılır mı?' gibi cümleler kurmak. Bunun birçok tedavi yöntemi var. Bu bir hastalık, normal bir fizyolojik durum. O nedenle bunu çocuğa bağırarak değil, doktorlar eşliğinde sorunlarını çözmemiz gerekiyor."