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Son dakika: Uzmanından sürücülere uyarı: Son günlerde yaşanan tek taraflı otobüs kazaları genellikle sürücü kaynaklı - Son Dakika

Son dakika: Uzmanından sürücülere uyarı: Son günlerde yaşanan tek taraflı otobüs kazaları genellikle sürücü kaynaklı

10.08.2021 12:56
Son dakika: Uzmanından sürücülere uyarı: Son günlerde yaşanan tek taraflı otobüs kazaları genellikle sürücü kaynaklı, System.String[]

Son dakika haberine göre Türkiye'de son günlerde her gün sabah yaşanan otobüs kazaları üzerine açıklama yapan Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazaların genellikle sürücü kusurlarından kaynaklandığını belirterek herkesin kurallara daha sıkı uymasını istedi.

Türkiye'de son günlerde her gün sabah yaşanan otobüs kazaları üzerine açıklama yapan Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazaların genellikle sürücü kusurlarından kaynaklandığını belirterek herkesin kurallara daha sıkı uymasını istedi. Yolculuk esnasında zamanla yarışmanın bir anlamı olmadığını esas olanın sağ salim varış noktasına ulaşmak olduğunu kaydeden Başkan Özmeriç, "Direksiyona geçen herkesin 5 duyu organı da gayet sağlıklı çalışmalı. Her ehliyeti olan otobüs direksiyonuna oturmamalı" dedi.

Türkiye'nin son günlerde her gün sabah yeni bir otobüs kazası haberiyle uyandığını ve bu durumun çok üzüntü verici olduğunu kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Kazaları incelediğimizde hepsi de tek taraflı ve sürücü hatasından kaynaklı kazalar. Şoförlük sadece araç kullanmak değil, aynı zamanda kendisine emanet edilen can ve malları emin bir şekilde bir noktadan başka bir noktaya ulaştırmaktır. Bu nedenle şoförün hatası sadece kendisini ilgilendiren bir durum değildir. Lütfen 5 duyu organı sağlıklı çalışmayan direksiyon başına oturmasın" dedi.

"İki saatte bir kısa da olsa mola verilmeli"

Seyrü seferlerde direksiyon koltuğuna oturan bir kişinin mutlaka 2 saatte bir hatta daha erken sürelerde kısa da olsa mola vermesi gerektiğini ve bu görüşün uzman görüşü olduğunu aktaran Aydın Şoförler Odası başkanı Özmeriç, "Zamanla yarışmanın bir anlamı yok. Trafik kuralları gayet açık ve net. Teknoloji gelişmesine ve kusursuz denilebilecek derecede yollarımız olmasına rağmen halen bu tür kazaların yaşanması çok üzüntü verici. Öncelikle yolcusundan şoförüne herkes erken gitmenin değil sağ salim gitmenin önemli olduğunu bilmeli. Gerek otobüs firmalı gerekse sürücü ve araç sahipleri mutlaka araçlarının bakımını zamanında yaptırmalı. Kesinlikle bir şoför günlük 9 saatten, değişim yapmadan 5 saatten fazla araç kullanmamalı" diyerek kurallara uyulması halinde kazaların önüne geçileceğini kaydetti.

"Sıradan bir çalışan değil can teslim edilen kişi alınız"

Şoförlüğün sıradan bir meslek olmadığını ve özellikle firmaların şoför alımında bu konuya ciddi özen göstermesi gerektiğini de kaydeden Başkan Özmeriç, "İnsan hayatın ve sağlıktan önemli bir şey yok. Firmalar da şoför seçerken normal bir çalışan değil 50-60 kişinin canını emanet ettiği kişileri seçtiğini göz önünde bulundurarak direksiyon başına geçirdikleri kişileri çok iyi belirlemeli" diyerek hem firmaların hem de şoförlerin daha dikkatli olmasını istedi. - AYDIN

Son dakika: Uzmanından sürücülere uyarı: Son günlerde yaşanan tek taraflı otobüs kazaları genellikle sürücü kaynaklı
Son dakika: Uzmanından sürücülere uyarı: Son günlerde yaşanan tek taraflı otobüs kazaları genellikle sürücü kaynaklı
Son dakika: Uzmanından sürücülere uyarı: Son günlerde yaşanan tek taraflı otobüs kazaları genellikle sürücü kaynaklı
Son dakika: Uzmanından sürücülere uyarı: Son günlerde yaşanan tek taraflı otobüs kazaları genellikle sürücü kaynaklı

Türkiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Uzmanından sürücülere uyarı: Son günlerde yaşanan tek taraflı otobüs kazaları genellikle sürücü kaynaklı - Son Dakika


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