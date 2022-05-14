Son dakika... Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Son dakika... Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi

14.05.2022 00:57
Son dakika... Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Adana'da motosiklete binip uzun namlulu silahla kaçan iki şahsın polisin amansız takibi sonucunda yakalanması anbean görüntülendi.

Adana'da motosiklete binip uzun namlulu silahla kaçan iki şahsın polisin amansız takibi sonucunda yakalanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Mayıs saat 01.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevindeyken yoğun silah sesi duyan polis ekibi, bölgeyi araştırmaya başladı. Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi Kalaşnikof marka uzun namlulu silahla giderken fark eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takip edip, önünü kestiği motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, çok uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise Kalaşnikof tüfek, iki boş şarjör ile kutu içinde 100 dolu fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan İbrahim Y. ile Özcan A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne götürülen şüphelilerin, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Silahı seni vurmak için taşıyordum. Özgür günlerde görüşmek üzere Miço dayı" demesi dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Özcan A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada polis, başka bir suçtan yakaladığı tek şahsı da adliyeye sevk etti. - ADANA

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Kalaşnikof, Silah, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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