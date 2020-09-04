Son Dakika: Uzunköprü 200 yataklı hastanesine kavuşuyor - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, "Türkiye yatırımlar noktasında Cumhuriyet tarihinde altın devrini yaşıyor. AK Parti, Türkiye'yi kalkındırmaya, geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor ve edecek" dedi.

Aksal, yaptığı açıklamada, Uzunköprü 200 Yataklı Devlet Hastanesi'nin yapımı konusunda ihaleyi kazanan firmayla 10 gün içinde sözleşmenin imzalanacağını bildirdi.

Milletvekili Aksal, Uzunköprü'nün en büyük sağlık yatırımı olacak, 44 bin 400 metrekare kapalı alana sahip, 200 yataklı devlet hastanesinin yaklaşık 133 milyon liraya mal olacağını ve 28 ayda tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de sağlık yatırımlarının hız kazandığını ve pandemi döneminde vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini anlatan Aksal, "Türkiye yatırımlar noktasında Cumhuriyet tarihinde altın devrini yaşıyor. Gün geçmiyor ki ulaşımdan sağlığa, enerjiden eğitime, sanayiden teknolojiye her alanda yeni bir atılım, proje, hizmet devreye girmesin. AK Parti, Türkiye'yi kalkındırmaya, geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor ve edecek" dedi.

Milletvekili Aksal, Edirne ve ilçelerindeki sağlık yatırım ve hizmetlerinde önceliklerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunun altını çizerek, AK Parti iktidarları döneminde Edirne ve ilçelerinde 30'u aşkın sağlık tesisinin hizmete girdiğini söyledi.

Edirne'deki tüm sağlık yatırımları tamamlandığında kentte toplamda yaklaşık 700 milyonluk sağlık yatırımı yapılmış olacağını dile getiren Aksal,şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. İnsanımıza en iyi hizmeti sunabilmek için AK kadrolar görev başında. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve ülke insanımızın takdirini her şeyin üzerinde görüyoruz.

Edirne'nin tarihinden aldığımız ilham ve güçle bugünümüzü güzelleştirmeye, geleceğimizi de bugünden daha güzel hale getirmeye ahdettik. Ahdimizin gereğini yerine getirmek için var gücümüzle Edirne için çalışmaya, çabalamaya ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin AK Parti kadrolarına olan güvenini karşılıksız bırakmayacağız."