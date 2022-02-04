1 KİŞİ TUTUKLANDI
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve valiliğin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladığı Şefik Çelik ile yanında bulunan Y.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şefik Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (4) - Son Dakika