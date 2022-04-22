Son dakika... Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü - Son Dakika
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Son dakika... Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü

22.04.2022 12:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü Antalya'da kaybolduktan sonra vahşice öldürülen ve cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana atıldığı ortaya çıkan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu kızına duyduğu özlemi ve yaşadığı acıyı yazdığı...

Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü

Cesedi parçalara ayrılarak öldürülen Azra'nın babası kızına duyduğu özlem ve yaşadığı acıları şiirlerle ifade etti

OSMANİYE - Antalya'da kaybolduktan sonra vahşice öldürülen ve cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana atıldığı ortaya çıkan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu kızına duyduğu özlemi ve yaşadığı acıyı yazdığı şiirlerle anlatıyor.

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan adlı kişi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesi kızlarının acısını unutamıyor.

Henüz kafatası dahi bulunamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun acılı babası Mustafa Haytaoğlu kızına duyduğu özlemi ve yaşadıkları ızdırabı yazdığı şiirlerle anlatıyor. Azra için şu ana kadar 100'e yakın şiir yazan Mustafa Haytaoğlu'nun yazdığı şiirler sosyal medyada da büyük destek görüyor.

Kızına duyduğu özlemi şiirlerle anlatan baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızımı kaybedeli yaklaşık 8 ay oldu. İnsan bu acıyı atlatmak için bir teselli bir çıkış yolu arıyor. Yani Azra'nın acısını insanlarla bir şekilde paylaşmak istiyorum. Benimde içimde şiir yazma duygusu vardı. Geceleri sabahlara kadar uyuyamıyorum. Kızım aklımdan hiç çıkmıyor. Onunla geçirdiğim zamanlar anılar aklıma geliyor. Bende bu duygularımı şiirlere döktüm" dedi

Son dakika... Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü
Son dakika... Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü
Son dakika... Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü
Son dakika... Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü

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Azra Gülendam Haytaoğlu, Üniversite, Antalya, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü - Son Dakika


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