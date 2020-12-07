Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı - Son Dakika

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronovirüs vakalarının artış göstermesi üzerine bölgedeki 24 Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil kuruluşlarında bazı bölümlerin kapatılarak üretime ara verdiğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan yeni tedbirler kapsamında, vakaların görüldüğü Trakya'daki sanayi tesislerinde üretime ara verilmeye başlandı. Trakya'daki 24 Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sanayi kuruluşları, özellikle vaka görülen bölümleri kapatarak, üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüsün hızla yayılması ile birlikte bazı sanayi kuruluşlarının bölüm kapatmak zorunda kaldığını kaydetti. Noyan, "Tekstil sektörü tam toparlanmaya başlamıştı ki hastalığın hızla yayılması birlikte birçok firma, üretim bölümlerinin bazılarına ara vermek zorunda kaldı. Oysa ki önlemlerin tam olarak alınmasına rağmen bunlar yaşandı" dedi.