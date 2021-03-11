Son dakika haber! TEKİRDAĞ Vaka sayılarının arttığı Tekirdağ'ın Sağlık Müdürü Kalkan Gençler sağlıkçılar gibi çalışmalı - Son Dakika

Vaka sayılarının arttığı Tekirdağ'ın Sağlık Müdürü Kalkan Gençler sağlıkçılar gibi çalışmalı

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs haritasında, 'yüksek riskli' iller arasında bulunan ve vaka sayısında artış görülen Tekirdağ'da tedbirler artırılırken, filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, virüsle mücadele gençlere önemli görev düştüğünü belirterek, Gençler bizim önderimizdir. Okulların açılma süreçlerinde onların bu işi sağlıkçılar gibi sahipleneceklerini ümit ediyoruz ve görüyoruz. Bu işe sahip çıkmalıdırlar. Ailelerini çevrelerini uyarmalıdırlar. Toplumun sağlık güvencesi bence gençlerimiz. Gençlerimizden kendilerini bir sağlıkçı gibi hissetmelerini bekliyorum dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs haritasında 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu' renk kategorisinde bulunan Tekirdağ'da, vaka sayısındaki artış sürüyor. 100 bin nüfuslu kentte 2 Mart tarihinde koronavirüs vaka sayısı, 100 binde 85,55 iken kontrollü normalleşme kararlarının ardından 111,19'a yükseldi. Tekirdağ'da, tedbirlerde en üst seviyede alınmaya devam ediyor.

333 BİN 436 PCR, 135 BİN AŞI YAPILDI

Vaka sayılarının arttığı Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürlüğü, filyasyon ekiplerinin sayısını arttırdı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vaka sayılarının düşmesi için sağlık personelinin canla başla çalıştıklarını belirterek, Sahada başından beri çok dikkatli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugüne kadar 333 bin 436 PCR testi ile kontrollerimizi yaptık. Tespit ettiğimiz vakalarımıza da anında sahada deyim yerindeyse pres vurgulayarak, bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz.135 bin de aşı gerçekleştirdik. Hedef nüfusumuzu aşağı yukarı aşıladık diyebilirim dedi.

'HALKIN TEDBİRLERE UYDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUZ'

Sağlık çalışanları olarak halkın tedbirlere uyduğunu görmek istediklerini ifade eden Kalkan, Ancak bu çalışmalarımızda bugünden itibaren yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın da bize katkı vermesini, sinerji vermesini bekliyoruz. Sağlıkçılarımız gerçekten canla başla çalışıyorlar, onların bu çalışmalarının artan bir heyecanla sürebilmesi için sahada da vatandaşımızın, halkımızın o alınan tedbirlere uyduğunu gösterdiğini görmek istiyoruz. Bunu görmemiz halinde Allah'ın izniyle bu süreci daha kolay atlatacağımızı hep birlikte öngörüyoruz. Muhakkak ki bir artış sürecindeyiz bunu izliyoruz, bu artışı engelleyebilmek için kapalı ortamlarda fazla yakın mesafede bulunmamayı ve maskeden ödün vermemeyi bütün kurallara bugüne kadar uyuduğumuzdan daha bir hassasiyetle uyacak olursak inşallah baharı ve yazı iyi karşılarız diye ümit ediyoruz. Sahada 300 civarında filyasyon ekibimiz hazır, anında arkadaşlarımız dinamik bir şekilde sahaya ulaşabilmekte ve gereken çalışmaları yapmakta bizim hazırladığımız poşetler içerisinde ilaçları, maskelerini ve dezenfektanlarında götürmekteler. Bu şekilde de halkımız ile yakın bir ilişki ve iletişim içerisinde bu çabayı sürdürüyoruz diye konuştu.

'GENÇLER SAĞLIKÇILAR GİBİ ÇALIŞMALI'

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, artan vaka sayılarının düşmesi için gençlere büyük görevler düştüğünü dile getirdi. Kalkan, Gençler bizim önderimizdir. Okulların açılma süreçlerinde onların bu işi sağlıkçılar gibi sahipleneceklerini ümit ediyoruz ve görüyoruz. Onlar büyüklerinin uyararak özellikle Tekirdağlı gençlerimizden ben bunu bekliyorum, istiyorum. Onların sözleri her yerde kabul görür. Bu işe sahip çıkmalıdırlar. Ailelerini çevrelerini uyarmalıdırlar. Toplumun sağlık güvencesi bence gençlerimiz. O yüzden onlardan ve tüm Tekirdağlılardan, özelde de gençlerimizden kendilerini bir sağlıkçı gibi hissetmelerini bekliyorum. Bizim sağlığımız onlara emanet. Kalabalık ortamda insanlarımızı tatlı bir şekilde uyarabilirler, birbirimize bu süreçte nasıl davranmamız gerektiğini hatırlatabilirler. Öncü rollere ihtiyacımız var. Halkımızın bu işi sahiplendiğini görmeleri, çalışanlarımızın ve sağlıkçılarımızın gücünü ve enerjisini arttıracaktır. Bu gücü ve enerjiyi Tekirdağ halkımızın ve bütün ülkemizin bizden esirgememesini bekliyoruz dedi.

'HASTALIĞI KABUL ETMEK İSTEMEYENLER OLUYOR'

Tekirdağ'da aşı filyasyon ekibinde görevli ebe Aslı Göz, gittikleri evlerde kendilerine iyi davranıldığını ve çok az kötü durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Göz, Kişiler daha çok hastalığı ile ilgili genel durumları ile ilgili bilgi edinmek istiyorlar. Sormak istedikleri soruları soruyorlar, kendileri merak ettiklerini. Bize elimizden geldiğince kendilerine cevap veriyoruz. Hem sözlü anlatıyoruz, hem de yazılı olarak, gerekli evraklarımız var kendilerine onları veriyoruz. İlaçlarını nasıl kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz ona göre kullanıyorlar. Bizi karşılarında gördüklerinde şaşıran da oluyor, mutlu olan da oluyor. İyileşmek isteyenler, onlar daha rahat karşılıyorlar bizi. Bazı kimseler de hastalığını kabul etmek istemeyenler ve çevrenin kendilerini görmesini istemeyenler de olabiliyor. Onlar daha çok sıkılgan tavırlarla karşılıyorlar bizi. Genel tutum olumlu, bizimle ilgili sıkıntıları yok insanların diye konuştu.

'KORKUYORUZ'

Tekirdağ'da üniversite öğrencisi Sudenaz Eren, vaka sayısı artışı nedeniyle korku yaşadıkları belirterek, Vaka sayıları arttı, tabi ki korkuyoruz. Ancak bunu yenmek için mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Eğer ki bunlara uyarsak zaten vaka sayıları düşer ve bu hastalıktan kurtulmuş oluruz dedi.