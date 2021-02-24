Son dakika... Vaka sayısı en düşük il olan Hakkari'de normalleşme beklentileri arttı - Son Dakika

Son dakika... Vaka sayısı en düşük il olan Hakkari'de normalleşme beklentileri arttı

24.02.2021 11:47
Son dakika... Vaka sayısı en düşük il olan Hakkari'de normalleşme beklentileri arttı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3,21 oranıyla en iyi durumda olan Hakkari, normalleşmeye en yakın kent olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3,21 oranıyla en iyi durumda olan Hakkari, normalleşmeye en yakın kent olarak ön plana çıkıyor.

Hakkari, Sağlık Bakanlığının 81 il için açıkladığı 15-21 Şubat dönemini kapsayan Kovid-19 vaka sayılarına göre en az vakanın görüldüğü kent olmayı başardı.

Vatandaşların salgınla mücadeleye desteği, alınan sıkı önlemler, güvenlik güçlerinin denetimleri ve sağlık çalışanlarının özverili gayretleri, kentte vaka sayısının gerilemesini sağladı.

Normalleşmeye en yakın iller arasında gösterilen kentte, vatandaşlar vaka yoğunluğu konusunda en iyi durumda olmanın sevincini yaşadı.

Vaka sayısının artmaması için salgınla mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten kent sakinleri, kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılmasını bekliyor.

"Bilim Kurulu'nun önerileriyle biz de ilk normalleşecek iliz"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara Kovid-19 ile mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda büyük çaba gösterdiğini belirten Akbıyık, güvenlik güçlerinin denetimlerinin belirlenen kurallara uyulması noktasında başarılı olduğunu aktardı.

Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının da bu başarının elde edilmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Akbıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle düğünler ve taziyelerin yapılmaması, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına uyması ve saydığımız diğer hususlar bu sonuca direkt olumlu etki etti. İlk vaka çıktığı andan itibaren başta kamu kurum ve kuruluş personeli olmak üzere, sağlık, emniyet ve jandarmamız, askerimiz, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız ve güvenlik korucularımıza bir dizi eğitim verdik. Tüm okullarımızda çocuklarımızı maskeyi, hijyeni, sosyal mesafenin önemini ve pandemiyi anlattık. Sınır kapılarında uyguladığımız uygulamaların büyük etkisi oldu. Yine sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı denetimlerin büyük etkisi oldu."

Bu süreçte Sağlık Müdürlüğüne daha çok destek verdiklerini ve filyasyon ekiplerinin sayısını artırdıklarını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yapabildiğimiz kadar çok test yaptık. Türkiye'de laboratuvarı en erken kuran illerden birisiyiz. Tabi bundan sonra da biz Hakkari halkı olarak kurallara uyacağız ve inşallah birinciliği bırakmayacağız. Belirlenecek prensipler doğrultusunda, Bilim Kurulu'nun önerileriyle biz de ilk normalleşecek iliz. Burada mesaiden tutun kafe, restoran ve spor tesislerine kadar bu şekilde gidersek gelecek genelgeler doğrultusunda hızlı şekilde normalleşeceğimize inanıyorum. Aşı çalışmaları da gayet iyi gidiyor. Tabi kimsenin rehavete kapılmaması ve tedbiri elden bırakmaması lazım."

"Rehavete kapılmamalıyız"

Kent sakinlerinden Necmi Adıyaman ise Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara halkın riayet ettiğini dile getirerek, "Bizler bu hastalığa titizlikle yaklaşıyoruz. Bunun neticesinde de Türkiye'de en az vaka görülen iliz. Halkımızdan ricamız bu konuya daha da duyarlılık göstermeleridir. Bunun meyvelerini de kısa sürede alacağımızı düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen devlet büyüklerimize ve herkese teşekkür ediyoruz. Rehavete kapılmadan süreci tamamlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Esnaf Adem Çetin de kentte neredeyse herkesin maske taktığını ve kurallara uyduğunu ifade ederek, "Esnaf olarak zor durumdayız. Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Hafta sonları iş yerlerimiz açık olabilir çünkü vaka sayısı çok az. Vatandaşlar olarak bu başarıdan memnunuz. Yine de kurallara uymamız gerekiyor." dedi

Hamit Öztürk de elde edilen başarıyı sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, kent sakinleri olarak devletin talimatlarını eksiksiz yerine getirdikleri için vaka sayılarının çok düştüğünü aktardı.

Devletin sıkı tedbirler aldığını vurgulayan Öztürk, "Bu tedbirler bizim can güvenliğimiz için. Bu hastalığın tüm Türkiye'de bitmesini de arzu ediyoruz. Kurallara uyduğumuz ve kalabalıktan uzak kaldığımız için iyi durumdayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere, sağlık çalışanlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Hakkari, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Vaka sayısı en düşük il olan Hakkari'de normalleşme beklentileri arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 414,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak Kaza yapan kadın, kendisini çeken gazetecileri çocuğunu kaldırıp yere atmakla tehdit etti Hükümete yakın yazardan bomba iddia: Erdoğan AK Parti'den koparılmak isteniyor Piyasa değeri 2,5 milyon lira! İstanbul Havalimanı'nda sıvı kokain ele geçirdi Şeker Teyze'nin acı sonu! "Hava alayım" diye evden çıktı, feci şekilde can verdi Normalleşme için geri sayım başladı! Sınır 35 bin olacak, güncel rakamlara göre en şanslı iller Hakkari ve Şırnak
Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağrıldı Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağrıldı         
11:27
Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, olaylı kız isteme töreniyle kırdı geçirdi Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, olaylı kız isteme töreniyle kırdı geçirdi         
11:19
Türk Tabipleri Birliği'nden normalleşme uyarısı: Henüz erken, biz 14-28 günlük tam kapanma öneriyoruz Türk Tabipleri Birliği'nden normalleşme uyarısı: Henüz erken, biz 14-28 günlük tam kapanma öneriyoruz         
11:10
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
Otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti! Acılı aile şoförün tutuklanmamasına isyan etti Otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti! Acılı aile şoförün tutuklanmamasına isyan etti         
10:08
İnşaatta mesaiye başlayan işçiler, yanmış erkek cesediyle karşılaştı İnşaatta mesaiye başlayan işçiler, yanmış erkek cesediyle karşılaştı         
10:01
Acun Ilıcalı'nın 8 ay önce dünyaya gelen torununun ilk fotoğrafı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 8 ay önce dünyaya gelen torununun ilk fotoğrafı ortaya çıktı         
09:38
İnternetten telefon siparişi veren genç adam, kargodan çıkan bisküviyle şoke oldu İnternetten telefon siparişi veren genç adam, kargodan çıkan bisküviyle şoke oldu         
09:24
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Gara'da yakalanan iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık Gara'da yakalanan iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık         
20:18
Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı         
18:56
Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar         
18:44
İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı         
17:23
"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?         
15:05
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 11:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Vaka sayısı en düşük il olan Hakkari'de normalleşme beklentileri arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei