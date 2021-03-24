KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler - Son Dakika

KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler

24.03.2021 13:19

Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirlerSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 il arasında açıkladığı Kastamonu'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 il arasında açıkladığı Kastamonu'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Kentte taziye ziyaretleri yasaklanırken Vali Avni Çakır, "Önümüzdeki haftalarda daha katı kısıtlamaların gelmesi kaçınılmaz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan; en çok azalan illerin Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu açıkladı. Kastamonu'da Vali Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Kararlara ilişkin yapılan açıklamada, il genelinde Covid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilebilmesi için toplu taziye kabulü ile taziye ziyaretlerinin yasaklandığı belirtildi. İl genelinde uzun ve önemli hastalık geçiren kişilerin ikametlerine dönüşü sonrası yapılacak hasta ziyaretlerinin pandemi sonrasına ertelendiği belirtilerek, "Cenaze yakınlarına ait adreslerin Kastamonu Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, muhtarlar ve din görevlilerince en seri şekilde kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, muhtarlarca Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak olan ev ziyaretleri ve ev oturmalarının tespit edilmesi halinde buna ait bilgilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu hayatın sürdürüldüğü kalabalık ikamet yerlerinde, ortak kullanım alanlarında kalabalık oluşturacak bir şekilde kullanılmasının engellenmesine, marketlerde en az 1 asıl, 1 yedek Covid-19 denetim görevlisinin belirlenmesine, denetim görevlilerinin isimlerinin market girişinde görülebilecek bir yere asılmasına, müşterilerin markete girmeden önce el dezenfektanı/en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanmalarının sağlanmasına, marketin içerisinde de müşterilerin kullanması için değişik yerlere yeterli miktarda el dezenfektanı konulmasına, tedbirlere ilişkin takibin market yönetimince yapılmasına, ihlal tespit edilmesi durumunda işletme ve ihlal edenlere yönelik gerekli cezai işlemlerin yapılmasına, marketlere girişlerde görevlilerce ateş ölçümü uygulamasının devamına, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olanların tespiti halinde ivedi bir şekilde sağlık teşkilatıyla irtibata geçilerek ilgililerin sağlık tesislerine yönlendirmesinin yapılmasına karar verildi" denildi.

'1 KİŞİNİN 30 KİŞİYE BULAŞTIRDIĞI KAYITLARIMIZDA MEVCUT'

Vali Avni Çakır, kentteki vaka artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Çakır, cenaze ve taziye ziyaretlerine dikkat çekerek, "Yaptığımız analizlerde vakalarımızın çok ciddi kısmının bu cenazelere yönelik taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını tespit ettik. Ziyaretlerde 1 kişinin 30 kişiye virüs bulaştırdığı kayıtlarımızda mevcut. Öte yandan hasta ziyaretleri de ilimizde yaygın bir şekilde halen yapılıyor. Bu tür ziyaretlerde de ne yazık ki çok ciddi virüs yayılımlarının olduğunu tespit ediyoruz. Biz, bir yandan lokantalara, kafeteryalara, okullara yoğunlaşmışken, öte yandan herkesin normal sanmış olduğu bu tür ziyaretler aslında bizim yoğun olarak odaklandığımız diğer alanlardan çok daha fazla virüsün yayılmasına neden olduğunu gördük. Bu tür davranışlar aylardır ekmek teknesinin açılmasını bekleyen esnaflarımıza da dolaylı olarak zarar veriyor" dedi.

'DAHA KATI KISITLAMALARIN GELMESİ KAÇINILMAZ'

Vali Çakır, kentin kırmızı renge 10 gün önce geçtiğini belirterek, "Eğer duyarlılığımız üst seviyede olursa biz bu vakaları durduracağız; ama vatandaşlarımız, sanki virüs ortadan kalkmış ya da 'bana bir şey olmaz' fikriyle, rahat ve serbestçe hareket ederse maalesef biz bu vaka artışlarıyla bir süre daha uğraşacağız. Zaten biliyorsunuz biz, kızardık. Hatta kırmızıya 10 gün önce geçtik. Muhtemelen açıklanacak yeni renklendirmelerde biz, artık yüksek riskli iller kategorisinde yer alacağız. Böyle giderse biz, vatandaşlarımızın destekleriyle bunları yapamıyorsak mecburen kısıtlamalarla bunları yapmaya çalışacağız. O yüzden önümüzdeki haftalarda daha katı kısıtlamaların gelmesi kaçınılmaz. Kırmızı kategorideki illerde yapılacak kısıtlamalara ek olarak ilave tedbirler bizler tarafından gelebilir. Bunu açıkça söylüyorum. Şu anda hastanemizde vaka sayılarımızda ve yatış oranlarımızda bir artış var. Vaka sayılarımızda artış devam ederse daha sert kısıtlamalarında gelmesi kaçınılmaz" diye konuştu.

'ZORUNLU OLMADIKÇA EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN'

Vali Çakır, sürecin iyi gitmediğini belirterek, "Bu artışı biz, bu ve önümüzdeki hafta durduramazsak maalesef bunun yansımaları hem esnafımıza, hem sosyal hayatımıza hem de sağlık kuruluşlarımıza çok ciddi olur. Ben, buradan tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. 2 hafta sabredelim. Çünkü bu hastalık, önünü kestiğimiz anda yönünü aşağıya doğru çeviriyor. O zaman daha kontrollü bir şekilde serbestleşiriz" ifadesini kullandı.

KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler
KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler
KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler
KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler
KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler
KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kastamonu, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KASTAMONU-Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler - Son Dakika


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