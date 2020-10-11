Son dakika haber: VakıfBanklı voleybolculardan kız çocuklarına özel şarkı - Son Dakika

Son dakika haber: VakıfBanklı voleybolculardan kız çocuklarına özel şarkı

11.10.2020 11:04
Son dakika haber: VakıfBanklı voleybolculardan kız çocuklarına özel şarkı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre VakıfBank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun" sloganıyla hazırladığı şarkıyı kızlara armağan etti.

VakıfBank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun" sloganıyla hazırladığı şarkıyı kızlara armağan etti. Küçük birer çocukken başladıkları profesyonel kariyerlerinde asla vazgeçmeyen VakıfBank'ın şampiyon sporcuları, bu şarkıyla kızlara cesaret ve öz güven mesajı gönderdi.3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Sarı-siyahlılar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir şarkı hazırladı. "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına" ithaf edilen şarkıda VakıfBanklı sporcular, kızları pes etmemeye ve hep güçlü olmaya çağırdı. VakıfBank'ın Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarına armağan ettiği şarkının sözleri şöyle;'Ses etme' derler, Sen pes etme, Yer gök, Ter dök, Gözyaşı dökme. İstersen yükselebilirsin, Kimsenin çıkmadığı yere! 'Yapamazsın' derler, Takma! Sana bakıyor bütün dünya! Sokakta, Evde, İş'te, Okulda, Denktir gücün 10 kaplana! Bu takım için önemlisin! Gözümde çok değerlisin!

Elleri göreyim, Oooooo... Hadi seni göreyim, Hadi hadi kızlar! Daha daha güçlü!


Son dakika haber: VakıfBanklı voleybolculardan kız çocuklarına özel şarkı

Efsane, Şarkı, Ekim, Kız, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: VakıfBanklı voleybolculardan kız çocuklarına özel şarkı - Son Dakika Spor

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