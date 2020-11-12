Son dakika... Vakumlu poşette 77 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda vakumlu poşetler içerisinde 77 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tututlandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlanmalarının engellenmesi amacıyla operasyon yapıldı.