Son dakika! Vali Baruş Arguvan'da lavanta hasadına katıldı - Son Dakika

Son dakika! Vali Baruş Arguvan'da lavanta hasadına katıldı

Son dakika haberine göre Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde lavanta hasadına katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde lavanta hasadına katıldı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacıyla 2018'de Arguvan'da 3 dekarlık alana ekilen lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

Hasada katılan Vali Baruş, Arguvan Belediyesinin böyle bir çalışmaya girmesinin önemli olduğunu aktardı.

Arguvan'daki çiftçilerin lavanta yetiştiriciliğine ilgi göstermeleri gerektiğini belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Lavanta bitkisi ekonomik anlamda iyi değerlendirilirse kozmetik sanayinde, ilaç sanayinde kullanılan bir bitki ve verimli olarak yağı çıkarıldığı takdirde çok ciddi maddi değere sahip. Dolayısıyla çiftçimiz bunu değerlendirdiği zaman diğer ürünlere göre daha fazla gelir elde edecek. Diğer taraftan arıcılık için de lavanta çiçeği çok önemli. Çevrede lavanta tarlası sayısı arttığı zaman burada arıcılarımız gelip lavanta çiçeğinden bal elde etme imkanına kavuşuyorlar ki lavanta balı da değeri yüksek bir ürün. Bunu ekonomik olarak değerlendirip hem arıcılık, hem yağı ve diğer ürünlerinden istifade ederek bunu ekonomiye kazandırmak Arguvan ilçemize ve uygun olan diğer ilçelerimizdeki çiftçilerimize önemli gelir sağlayacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Arguvan topraklarının Lavanta için uygun olduğunu belirtti.

Lavanta'nın önemli katma değer ürünü olduğunu aktaran Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm desteği verdik ve lavanta bitkisinin dikimi gerçekleştirildi. Bugünde sayın valimizle birlikte ilk hasadı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Hasada, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Vali Baruş ve Başkan Gürkan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Hekimhan Yağca Geyik ve Dağ Keçisi Üretim Merkezini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Malatya Valisi, Arguvan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Vali Baruş Arguvan'da lavanta hasadına katıldı - Son Dakika
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