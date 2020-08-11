Son dakika... Vali Baruş: "Düğün, mevlit, cenaze yemeklerinde tedbirler alabiliriz" - Son Dakika

Vali Baruş: "Düğün, mevlit, cenaze yemeklerinde tedbirler alabiliriz"

MALATYA - İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 81 ilde başlattığı denetimler çerçevesinde Malatya'da da il protokolünün katılımı ile denetimler gerçekleştirildi. Vakaların artışa geçtiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'ta virüsün yayılımın artış gösterdiği düğün, mevlit ve cenaze sonrası yemeklerde riskli gördükleri taktirde yasaklamalara gidilebileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Malatya kent genelinde oluşturulan ekiplerle maske, sosyal mesafe ve virüse karşı alınan önlemlerin denetimi gerçekleştirildi.

Malatya'da valilik çevresinde hizmet veren market, mağaza ve ticari işletmelere yapılan denetimlere Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, ESOB Başkanı Şevket Keskin ile daire müdürleri katıldı.

Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar arasında mesafenin korunması, maske kuralına riayet ederek alışveriş yapılması hususları göz önünde bulundurulurken içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat dönemi hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi verildi.

Vali Aydın Baruş burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı denetim uygulamasını Malatya'da da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada amacımız vatandaşımızın, esnafımızın Covid-19 salgını ile mücadelede hassasiyet göstermelerine dikkat çekmek" dedi.

Malatya'nın kritik günlerden geçtiğini ve şuanda korona vakasının yükselişe geçtiği illerden biri olduklarını belirten Vali Baruş, "Geçirdiğimiz Kurban Bayramının da etkisiyle ilimizde vaka sayısında önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Bizi esas endişelendiren hastanelerde tedavi gören, yoğun bakımda tedavi gören, Covid-19 salgınından dolayı değil, diğer rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören hastalarımıza yeteri kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hastanelerimizde bu salgın nedeniyle başvuranlarda, polikliniklere başvuranların sayısında çok fazla artış olunca bu sefer diğer hastalarımız ile doktorlarımızın ve sağlık görevlilerimizin ilgilenmesi çok zorlaşıyor. Bu nedenle Malatya olarak dikkat etmemiz gereken husus üç temel kurala harfiyen riayet etmek. Maske, Sosyal mesafe ve temizlik. Kişisel temizliğimizi mutlaka yapmalıyız. Ellerimizi sık sık dezenfekte etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki süreçte mutlaka vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Baruş, "Yoksa hastalığın yayılmasındaki riskin daha da artması nedeniyle, daha zor durumlarda kalabiliriz. Şuanda hastanelerimizde bir sorun yok. Tedavi koşullarımızda bir sorun yok ancak, evlerinde izole edilen ve takibi gereken çok sayıda hastamız var. Dolayısıyla sağlık görevlilerimiz bunların takibi noktasından da büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Ama onlarında birer insan olduğunu lütfen unutmayalım. Bütün yükü sağlık teşkilatımız üzerine atmayalım. Biz kendimiz kurallara riayet edersek hem onların üzerindeki yükü hafifletiriz, hem de diğer insanlara bu hastalığın bulaşmasının önüne geçeriz. hem kendi sağlığımız için hem yakınlarımız için, tüm Malatyalılar için bu kurallara riayet edelim" ifadelerine yer verdi.

Bir basın mensubunun Malatya'da kısıtlamanın olup olmayacağını sorması üzerine Vali Baruş, "Biz pandemi kurulumuzda, İl Hıfzıssıhha kurulumuzda bu konuları değerlendiriyoruz. Hastalığın nerede yayılım gösterdiğini, fazla yayılım gösterdiğini tespit edersek o noktalarda ekstra tedbirler alma yoluna gideceğiz. Özellikle toplu bulunulan alanlarda düğünlerde, mevlitlerde, cenaze sonrası yemekler konusunda bu konuyu değerlendiriyoruz. Riskli gördüğümüz taktirde bu konularda yasaklamalara başvuracağız" diyerek cevap verdi.

Vali Baruş, "Ama bizim arzumuz şudur. Biz yasaklamalara başvurmadan vatandaşlarımız bu kurallara riayet etsinler, sosyal hayatımız kısıtlanmasın. Şöyle yanlış bir düşünce var, 'Ben gencim bana bir şey olmaz. Hastalığa yakalansam da ayakta geçiririm.' bu çok yanlış bir düşüncedir. Çünkü hastalığın kimlerde ne kadar etkili olduğunu tam, kesin olarak bilmiyoruz. Bazen genç hastalarımızı da kaybediyoruz. Bu nedenle bu olay bizi ciddi şekilde üzüyor. Genç olsun yaşlı olsun herkes kurallara riayet etsin. Özellikle kronik hastalarımızı, evdeki büyüklerimizi düşünüyorsak evimizde de bu kurallara riayet edelim. Yani yaşlılarımızın ve kronik hastalarımızın hayatını kaybetmesi bizleri üzüyor. Bunun için 'Dikkat Malatya' diyorum. Lütfen kurallara riayet edelim" sözcüklerini kullandı.

Malatya'da okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağı sorusunu da cevaplayan Vali Baruş, "Bu konudaki değerlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığımız yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızdan bu konuda bizlere bir talimat gelmedi. Konu değerlendirmede, daha zaman var. Bu süreçte hastalığın durumu takip edilerek tekrar Milli Eğitim Bakanlığımız bir değerlendirme yapacaktır, bu konuda açıklama yapacaktır. Ama çocuklarımızın zamanında okula başlamasını istiyorsak, bu hastalığın yayılım hızını azaltmamız gerekiyor. Lütfen dikkat edelim" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yaptıkları denetimlerde Malatyaların virüse karşı tedbirli olduklarını ifade ederek, "Maske ve mesafe kuralına ve hijyen koşullarına uyma noktasında gerçekten azami titizliği ve hassasiyeti gösteren esnaf gruplarımızı gördük. Esnafımızın bu hassasiyetinden dolayı tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Burada altınız çizerek şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle son süreçte Covid kriziyle ilgili yoğun bir salgın süreci başladı. Burada biz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma noktasında azami titizliği gösterirsek hem kendi sağlığımız açısından, hem aile sağlığımız açısından, hem de toplum sağlığımız açısından üzerimize düşen sorumluluğu ve yükümlülüğü yerine getirmiş oluruz. Bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. Bütün hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza da biraz daha maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin'de kurallara rivayet edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu tüm dünyanın uğraştığı bir hastalık. Ben esnafıma da teşekkür ediyorum. Hem taşıma yapan esnafımız, hem de dükkanlarında hizmet veren esnafımızın kurallara uyduğunu gördük. Herkes buna şahit oldu. Özellikle ben sayın Valime teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Hem maske, hem dezenfektan olayında, temizlik anlamında yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.