Malatya Valisi Aydın Baruş, kayısının hasattan sonraki süreçlerinde üreticileri desteklemek amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri ve Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hibe edilen "kayısı boylama makinesi" programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi Doğanlar mezrasında yaklaşık 2 bin kök kayısı ağacına sahip olan üretici Erhan Doğru'ya kayısı boylama makinesi hibe edildi.

Taze kayısının 4 boyda sınıflandırılmasına olanak sağlayan makine hakkında ilk bilgileri Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ve firma yetkililerinden alan Vali Baruş, üretici Erhan Doğru'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Tek bir motor ile çalışan makineye bir kanaldan bırakılan kayısılar 4 kategoriye ayrılıp, ebatlarına göre kayısı kasalarına otomatik olarak boşaltılıyor.

Kayısı boylama makinesinin test edilmesini inceleyen Vali Baruş, "Kayısı üreticilerimizi her daim destekleyerek onların daha profesyonel üretim yapmaları için üzerimize düşeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Mezradaki kayısı bahçesinde kurulan gün kurusu kurutma çadırını da inceleyen Vali Baruş, kolaylıkla kurulabilecek bu çadır ile yağmur, toz gibi doğa olaylarına karşı kayısının kalitesinin korunacağını belirtti.

İl dışından gelerek burada çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Vali Baruş, onların sıkıntılarını dinleyerek çocuklara kitap hediye etti.

Programa Doğanşehir Kaymakamı Hulusi Teke, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Ege İhracatçı Birlikleri temsilcileri, makine üreticisi firma yetkilileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Programın ardından 11 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Akdizgin üs bölgesine teröristlerin uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Barış Aybek'in ailesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, şehidin anne ve babası ile sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi.