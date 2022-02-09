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Son dakika: Vali Baruş, kazada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika: Vali Baruş, kazada yaralananları ziyaret etti

09.02.2022 13:27
Son dakika: Vali Baruş, kazada yaralananları ziyaret etti

Son dakika haberleri... Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesi yolunda yaşanan kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan 4 kişi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine getirilerek tedavilerine başlandı. Turgut Özal Tıp Merkezi yetkilileri, tıp merkezindeki yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu ve yapılan tetkiklerin sonuçlarını beklediklerini söyledi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 yaralının da durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutuldukları belirtildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelerek Başhekim ve diğer yetkililerden yaralıların son durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra yaralıları ziyaret eden Vali Aydın Baruş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MALATYA

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Toros Dağları, Turgut Özal, Malatya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Vali Baruş, kazada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika


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