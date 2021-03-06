Son dakika: Vali Becel, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika: Vali Becel, şehit ailesini ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2016 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şehit düşen Polis Memuru Semih Turgut'un ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2016 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şehit düşen Polis Memuru Semih Turgut'un ailesini ziyaret etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şehit ailesi ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Vali Becel, 2016 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına teröristlerde düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Polis Memuru Semih Turgut'un ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, şehit ailesine Nevşehir Valiliği olarak her zaman yanında olduklarını ifade ederken şehit ailenin istek ve taleplerini dinledi. - NEVŞEHİR

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