Şehitliklerde devam eden çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Vali Çelik, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, daha görünür hale getirmek için çalışıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 07:05

Kaynak: İHA

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