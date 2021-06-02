Son dakika... Vali Çiçek, Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezini inceledi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sanıklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Çiçek, Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi adı altında Hüdai Kaplıcalarında faaliyetlerine başlayacak olan hacamat, kupa, sülük tedavileri, tuz odaları ve çamur banyolarının olacağı merkezde incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den bilgiler aldı.

Çiçek, merkezin sağlık turizmi için ilk adım olduğunu belirtti.

Sandıklı'nın her geçen gün geliştiğini kaydeden Çiçek, şöyle konuştu:

"Projeyi incelediğimde geleneksel tıp olarak adlandırılan tedavi yöntemlerinden hacamat, kupa, sülük tedavileri, tuz odaları ve çamur banyolarının olduğunu gördüm. Gerçekten muazzam bir proje olmuş. Sandıklı her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Kaymakamlık ve Belediyenin uyumlu çalışmaları ile güzel çalışmalar hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü bu güzel projesi için tebrik ediyorum. İnşallah sezon açılışına yetişir ve misafirlerimiz bir an evvel faydalanır."