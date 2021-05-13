Son dakika: Vali Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika: Vali Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti

13.05.2021 13:13
Son dakika: Vali Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haberine göre Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan, bayrak, istiklal, inanç, namus ve mukaddesat uğruna hayatlarının baharında fedai can eden kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan, bayrak, istiklal, inanç, namus ve mukaddesat uğruna hayatlarının baharında fedai can eden kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Şehit ailelerini ve gazileri ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a eşi Serinay Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak 5 Şubat 2018 tarihinde icra edilen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı sorumluluk bölgesine terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şahin Kaya'nın ailesini ziyaret ederek bayramını tebrik etti.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, 8 Mayıs 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın ailesini ziyaret ederek bayramını kutladı.

İl Protokolünün şehit aileleri ve gazilere gerçekleştirdiği bayram ziyaretinin son durağı 8 Mayıs 2016 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görevli iken Hatay'ın Dörtyol ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyon esnasında şehit olan Piyade Yüzbaşı Rıza Fırat'ın ailesi oldu.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar şehit ailelerine çiçek takdim edip yakın ilgi gösterirken, şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan çocuklarına da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak ve bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak bunu hayatlarının baharında fedai can eden aziz şehitlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve kahraman gazilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun. Bu vesile kıymetli şehit ailelerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Şehit aileleri ise Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ADIYAMAN

Son dakika: Vali Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti
Son dakika: Vali Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti
Son dakika: Vali Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Vatan, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Vali Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika


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