Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi - Son Dakika

Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi

01.01.2021 10:49
Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yeni yıl akşamı kontrol noktalarında görevli emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yeni yıl akşamı kontrol noktalarında görevli emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Ziyaretlerine Bayburt - Erzurum karayolu üzerindeki trafik noktası ile başlayan Vali Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'dan kısıtlamalara yönelik denetimler hakkında bilgi aldı. Noktada görevli emniyet personelinin yeni yılını tebrik eden Vali Epcim, yeni yılın sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Vali Epcim, pandemi sürecinde emniyet personelinin özveri ile başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek güvenlik güçlerine bu çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Buranın ardından Şehit Gürcan Yavuz Polis Karakolu ile Bayburt - Gümüşhane Karayolu üzerindeki denetim noktasında polislerle bir araya gelen Vali Epcim, personelin yeni yılını kutladı.

Vali Epcim, daha sonra Bayburt - Demirözü karayolu üzerindeki Jandarma kontrol noktasında görev yapan askerlerle buluştu. Jandarma teşkilatının da benzer şekilde pandemi sürecinde önemli görev üstlendiğine dikkat çeken Vali Epcim, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkürlerini iletti. Noktada görevli personelin yeni yılını tebrik etmesinin ardından ziyaretlerinin bir sonraki durağı İl Jandarma Komutanlığı'na hareket etti.

Burada yaptığı kısa konuşmada yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya için iyiliklere vesile olmasını dileyen Vali Epcim, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya için huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Aramızda vatani görevini tamamlayıp terhis olmayı bekleyen arkadaşlarımız var. Kendilerine de hayırlı tezkereler diliyoruz. Pandemi sürecinde Jandarma teşkilatımız zor koşullar altında önemli görevler ifa etti. Gerek belirli yerlerde izolasyonun sağlanması noktasında gerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususunda başarılı çalışmalara imza attı. Tüm bu süreç boyunca özverili çalışmalarınız dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Cüneyt Epcim'e ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney eşlik etti. - BAYBURT

Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi
Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi
Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi
Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi
Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi
Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi

Cüneyt Epcim, Yeni Yıl, Jandarma, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Vali Epcim yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi - Son Dakika


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