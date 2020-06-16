Son dakika... Vali Erin Şanlıurfa'daki pandemi sürecini anlattı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bazı STK başkanları, gazete, TV ve haber ajansları temsilcilerinin katılımıyla korona virüs istişare toplantısı düzenledi.



Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler başta olmak üzere şehri ilgilendiren bazı konular hakkında bilgi vermek üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Erin, korona virüs salgınıyla mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan tedbir kararları ve kontrollü sosyal hayat süreci hakkında konuştu. Bir otelde korona virüs tedbirleri alınarak, maske ve mesafe tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erkuş yaptı. Korona virüs pandemisi ilan edilmesinden itibaren Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu kararlarını dikkate alarak aldığı kararları büyük bir hassasiyetle uyguladıklarını belirten Erkuş, virüs salgını önlemeye yönelik çok sayıda ile özel tedbir kararı alarak uygulamaya koyduklarını söyledi.



Korona virüs şüphesiyle uygulanan testlerin Şanlıurfa'da yapıldığını, Mardin ve Şırnak illerinin de testlerinin Şanlıurfa'ya gönderildiğini kaydeden Erkuş, salgınla mücadelede halkın bilinçli hareketinin büyük önem taşıdığını ifade etti. İlk vakanın ise umreden dönen bir kişide görüldüğünü ve bunun da Viranşehir'de yaşandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İstanbul'dan dönen yaklaşık 10 kişinin ardından il genelinde vaka sayılarının artışa geçtiğini belirtti. Toplam 190 vaka ile Siverek ilçesinin en fazla vaka görülen ilçe olduğunu belirten Erkuş, alınan önlemler sayesinde bir çok yerde vaka görülmemeye başlandığını dile getirdi.



Salgınla mücadelede tüm dünyaya örnek olduk



Korona virüs salgını karşısında sıkı tedbirlerin uygulandığı üç ay süresince devletin tüm kurumlarıyla çok organize ve tüm dünyaya örnek teşkil edecek şekilde çalıştığını anımsatan Vali Erin, Şanlıurfa'da da pandemi sürecinden ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar başta olmak üzere tüm kesimlere sosyal yardımların bizzat evlerine kadar ulaştırıldığını hatırlattı.



Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir özveri ile tedbir kararlarını uygulamak için çaba sarf ettiğine dikkat çeken Vali Erin, ayni ve nakdi yardımların yüzde 90'ından fazlasının tek tek hanelere ulaştırıldığını söyledi.



Bir yandan salgınla mücadeleyi sürdürürken diğer yandan da şehrin ekonomik kalkınmasını sürdürmek, genç nüfus potansiyelinin istihdamı için ürettikleri projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Vali Erin, önümüzdeki dönemde de üretim ve istihdamın artması için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.



Korona virüs salgınındaki vaka sayısının, kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle birlikte yükselmeye başladığını vurgulayan Vali Erin, yeni dönemde salgını önlemeye yönelik tedbirlerin halkın tüm kesimlerine ulaştırılması için basın kuruluşlarının desteğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.



Vali Erin, son günlerde İl Pandemi Kurulu, kamu kurum kuruluşları ve ilgili tüm birimlerle sık sık bir araya gelerek Hıfzıssıhha Kurulu ile de istişarelerde bulunduklarını, salgını önlemeye yönelik tedbirleri değerlendirdiklerini söyledi.



Yeni dönemle birlikte başta maske kullanımı olmak üzere tedbir kararlarının çok büyük oranda terkedildiğine dikkat çeken Vali Erin, "Vatandaşlar, neredeyse hastalık bitmiş, her şey eskisi gibi olmuş gibi bir tutum içerisinde. Maske kullanımı yüzde 20'ler seviyesine kadar düşmüş durumda. Yüzde 70'ler seviyesinde olan maske kullanımı oranının bu kadar azalması kabul edilebilir değil. Kaldı ki şu anda maske temininde hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.



Toplam 24 milyon 807 bin lira ceza



Maske takma, sosyal mesafe ve hijyene yönelik tedbirlerin uygulanmasını çok sıkı şekilde denetlemeye başladıklarını ve maskesiz dışarıya çıkmanın yasak olduğunu hatırlatan Vali erin, "Ceza, en son uygulamak istediğimiz bir yaptırım. Ancak bugüne kadar 17 bin 91 ceza uygulaması ve 24 milyon 807 bin TL para cezası uygulamış bulunuyoruz" dedi.



Toplum sağlığının korunması için tedbir kararlarına uyulmasının zorunlu olduğunu yineleyen Vali Erin, 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren il merkezi ve tüm ilçelerde maske, sosyal mesafe ve iş yerlerinde uygulanacak tedbir kararlarını sıkı şekilde denetlemeye başladıklarını, ihlallere kesinlikle müsamaha gösterilmediğini ifade etti.



Salgının başladığı günden bu yana il genelinde 394 ev ve bina ile 18 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulandığını ve halen 194 noktada tedbirin devam ettiği bilgisini veren Vali Erin, "Pandemi sürecinin başından itibaren 34 bin 400 kişinin karantinadan çıktığını, halen 2 bin 131 kişinin karantina tedbiri kapsamında tutulduğunu söyledi.



Vali Erin, virüs bulaşma ve vaka tespitinde en önemli görevin temas takibi olduğunu ve Şanlıurfa'daki vaka temas takibi oranının hiçbir zaman yüzde 96'nın altına düşmediğini ifade etti.



Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Erin, salgın hastalığın önlenmesinde kolluk kuvvetinin, polisin veya sağlık teşkilatının tek başına mücadelesinin mümkün olmadığını, toplumun tüm kesimleriyle tedbir kararlarına riayetinin önemli olduğuna dikkat çekti. - ŞANLIURFA