Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Mustafakemalpaşa ilçesinde protokol mensuplarının eşleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Ahmet Altıntaş'ın eşi Ayşe Altıntaş ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın eşi Yasemin Kanar'ın ev sahipliğinde, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın eşi Sevinç Aktaş, İl jandarma Komutanı Hakan Saraç'ın eşi Figen Saraç ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Olca, şehit Kemal Etiler'in eşi Selda Etiler ve annesi Müberra Etiler, şehit Samet Aktaş'ın annesi Bedriye Aktaş ve babası Mehmet Aktaş, şehit Hikmet Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş'ı ziyaret ederek, şehit aileleri ile sohbet ettiler. "Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin hakları asla ödenemez" diyen Ayşegül Canbolat, şehit aileleri ile gazilerin, devlete ve millete emanet olduğunu söyledi.

Şehit ailesi ziyaretlerinin ardından Karaoğlan Manda Köyü Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi İl Tarım Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyarette İŞKUR, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü protokolü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi desteği ile gerçekleştirilen 'Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursu' hakkında görüşmeler yapıldı. Veteriner Hekim H. Gökhan Sargın, kurulan kooperatifin kuruluş gayesi hakkında bilgi verdi. Yöreye mahsus lezzetlerin ikram edildiği ziyaret sonunda kooperatif ortakları tarafından Ayşegül Canbolat, Sevinç Aktaş ve Figen Saraç'a hediyeler takdim edildi. - BURSA