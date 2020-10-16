Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret

16.10.2020 11:20
Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Son dakika yaşam haberi: Mustafakemalpaşa ilçesinde protokol mensuplarının eşleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Mustafakemalpaşa ilçesinde protokol mensuplarının eşleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Ahmet Altıntaş'ın eşi Ayşe Altıntaş ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın eşi Yasemin Kanar'ın ev sahipliğinde, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın eşi Sevinç Aktaş, İl jandarma Komutanı Hakan Saraç'ın eşi Figen Saraç ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Olca, şehit Kemal Etiler'in eşi Selda Etiler ve annesi Müberra Etiler, şehit Samet Aktaş'ın annesi Bedriye Aktaş ve babası Mehmet Aktaş, şehit Hikmet Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş'ı ziyaret ederek, şehit aileleri ile sohbet ettiler. "Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin hakları asla ödenemez" diyen Ayşegül Canbolat, şehit aileleri ile gazilerin, devlete ve millete emanet olduğunu söyledi.

Şehit ailesi ziyaretlerinin ardından Karaoğlan Manda Köyü Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi İl Tarım Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyarette İŞKUR, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü protokolü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi desteği ile gerçekleştirilen 'Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursu' hakkında görüşmeler yapıldı. Veteriner Hekim H. Gökhan Sargın, kurulan kooperatifin kuruluş gayesi hakkında bilgi verdi. Yöreye mahsus lezzetlerin ikram edildiği ziyaret sonunda kooperatif ortakları tarafından Ayşegül Canbolat, Sevinç Aktaş ve Figen Saraç'a hediyeler takdim edildi. - BURSA

Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret
Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret
Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret
Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret
Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret
Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret
Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret

Mustafakemalpaşa, Protokol, Bursa, Şehit, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı         
11:02
Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek         
10:49
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlayan sürücünün, sağ şeritte estirdiği terör kameralarda         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti         
09:28
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 11:57:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei