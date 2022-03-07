Son dakika! Vali Köşger: İzmir'de vaka sayıları da ölüm oranları da düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Vali Köşger: İzmir'de vaka sayıları da ölüm oranları da düşüyor

07.03.2022 14:51
Son dakika! Vali Köşger: İzmir'de vaka sayıları da ölüm oranları da düşüyor

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte hem koronavirüs vaka sayılarının hem de ölüm oranlarının düştüğünü belirterek, "İzmir'deki bu düşüş, bilimsel olarak yeni mutasyon nedeniyle yeni varyantın daha hızlı bulaşıp, daha az ölümcül olmasına bağlanıyor" dedi.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte hem koronavirüs vaka sayılarının hem de ölüm oranlarının düştüğünü belirterek, " İzmir'deki bu düşüş, bilimsel olarak yeni mutasyon nedeniyle yeni varyantın daha hızlı bulaşıp, daha az ölümcül olmasına bağlanıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 19-25 Şubat tarihli illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haritaya göre, İzmir'de vaka sayısı 776,25'ten 662,39'a düştü. Düşüşü değerlendiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Vaka sayıları daha da düşüyor. Aynı zamanda ölüm oranları da düşüyor. İnşallah çok uzak olmayan bir vadede Covid-19 konusunun hem İzmir hem ülkemiz hem de dünyadan sıyrılıp gitmesini temenni ediyoruz. İzmir'deki bu düşüş, bilimsel olarak yeni mutasyon nedeniyle yeni varyantın daha hızlı bulaşıp, daha az ölümcül olmasına bağlanıyor. Hastalık çok yaygınlaştı ve birden herkes bağışıklandı. Dolayısıyla virüsün etkisini yitirdiği değerlendiriliyor" diye konuştu.


YORUMLAR
500
114 gün sonra gelen mutluluk 114 gün sonra gelen mutluluk

Yavuz Selim Köşger, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Vali Köşger: İzmir'de vaka sayıları da ölüm oranları da düşüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:59:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Vali Köşger: İzmir'de vaka sayıları da ölüm oranları da düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement